Укрзалізниця призначила 10 додаткових потягів до та з Києва на свята
П'ятниця, 25 червня 2021, 09:37
Укрзалізниця до довгих вихідних до Дня Конституції України призначила 10 додаткових потягів до та з Києва.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Так, до розкладу додали наступні потяги:
- № 197/198 Київ — Ковель: відправиться з Києва 26 червня о 06:36, з Ковеля у цей же день об 11:27;
- № 207/208 Ужгород — Київ: вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00;
- № 239/240 Київ — Ужгород, аби зворотно дістатися до столиці, потяг вирушатиме 27 червня о 19:58;
- № 235/236 Київ — Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15;
- № 249/250 Київ — Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09, з Чернівців (через Івано-Франківськ) — 24 та 28 червня о 19:15;
- № 767/768 Київ — Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону — 27 та 28 червня о 05:26;
- № 223/224 Київ — Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Також до Одеси призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ — Одеса, що вирушить 29 червня;
- № 222/221 Одеса — Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50;
- № 124/123 Київ — Костянтинівка вирушатиме зі столиці 25 та 27 червня о 21:20, а зворотно з Костянтинівки — 26 та 28 червня о 17:40.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua