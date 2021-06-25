Укрзалізниця призначила 10 додаткових потягів до та з  Києва на свята

Укрзалізниця до довгих вихідних до Дня Конституції України призначила 10 додаткових потягів до та з Києва.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, до розкладу додали наступні потяги:

№ 197/198 Київ — Ковель: відправиться з Києва 26 червня о 06:36, з Ковеля у цей же день об 11:27;

№ 207/208 Ужгород — Київ: вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00;

№ 239/240 Київ — Ужгород, аби зворотно дістатися до столиці, потяг вирушатиме 27 червня о 19:58;

№ 235/236 Київ — Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15;

№ 249/250 Київ — Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09, з Чернівців (через Івано-Франківськ) — 24 та 28 червня о 19:15;

№ 767/768 Київ — Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону — 27 та 28 червня о 05:26;

№ 223/224 Київ — Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51. Також до Одеси призначений додатковий поїзд № 203/204 Київ — Одеса, що вирушить 29 червня;

№ 222/221 Одеса — Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50;