Регулятор хоче обмежити мінімальну ціну електроенергії на внутрішньодобовому ринку
Нацкомісія з енергетики та компослуг на час профіциту електроенергії розглядає встановлення нормативу для ціни ресурсу на внутрішньодобовому ринку не менше 101% від ціни ринку на добу наперед.
Про це повідомляє Енергореформа з посиланням на порядок денний НКРЕКП 25 червня.
Так, проєктом змін до постанови №766 пропонується до 1 жовтня 2021 року зобов’язати усіх учасників ринку вказувати ціну на внутрішньодобовому ринку (ВДР) не менше за 101% від ціни на ринку на добу наперед (РДН).
В обґрунтуванні проєкту рішення комісія посилається на пропозиції Міністерства енергетики та ДП "Оператор ринку" щодо врегулювання проблемних питань ціноутворення на ВДР шляхом тимчасового запровадження мінімальної ціни.
Зокрема, зазначається, що на нарадах у Міненерго обговорювалося питання фінансового збалансування учасників ринку з метою накопичення виробниками електроенергії для проведення ремонтної кампанії.
Також, це сприятиме забезпеченню запасів вугілля для проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 року. Крім того, стабілізація ринку є важливою складовою процесу інтеґрації української і європейських енергосистем, пояснює регулятор.
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