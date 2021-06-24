Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський запровадив санкції проти російських банків

Четвер, 24 червня 2021, 17:44
 

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести на три роки санкції проти 55 банків та 3 людей.

Джерело: указ №264/2021

Деталі: Санкції введені проти трьох осіб – подружжя росіян-засновників "Севастопольського морського банку" та уродженця Сімферополя – судового пристава так званого "Управління Федеральної служби судових приставів" в окупованому Росією Криму.

Також санкції ввели проти банків у Росії та на окупованій території Донбасу.

Серед них – "Сбербанк России", "Газпром Банк", так званий "Центральний Республіканський Банк ДНР", так званий "Державний банк ЛНР", "Севастопольський морський банк", "Банк Москви" та інші.

Майже для усіх обмеження однакові:

  • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів).

Повний перелік підсанкційних осіб в документах на сайті указу.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

санкції банк РФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський ввів санкції проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна 24 червня 2021, 18:15
"Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО 23 червня 2021, 12:40
Україна запровадила санкції проти Фірташа і Фукса 18 червня 2021, 18:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!