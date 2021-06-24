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За тиждень в Раді можуть почати розгляд деолігархізації

Четвер, 24 червня 2021, 16:30
 

Вже 30 червня комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може почати розгляд президентського законопроєкту про олігархів.

Джерело: народна депутатка з фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла у Facebook

Дослівно: "Наступної середи в Комітеті вже може бути розгляд законопроекту президента (№5599) про олігархів + надійшло 3 альтернативних".

Деталі: 2 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт закону про захист України від так званих олігархів.

Пізніше в парламенті зареєстрували три альтернативних до нього законопроєкти:

5599-1 від групи нардепів з "Європейської солідарності" і "Голосу";

5599-2 від Антона Полякова з групи "За майбутнє";

5599-3 від групи депутатів з "Батьківщини".

Українська правда

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Рада олігархія законодавство

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