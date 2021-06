ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі

Країни Європейського союзу у четвер затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Письмова процедура закінчилася. Тепер затверджено галузеві санкції ЄС щодо Білорусі. Вони торкнуться таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн та технології спостереження", - написав Джозвяк.

Таким чином, санкції були затверджені перед початком саміту ЄС, який відбудеться 24-25 червня у Брюсселі.

written procedure ended. the EU's #Belarus sectoral sanctions now approved. they will hit sectors such as petroleum, potash, banking, tobacco and surveillance technologies.