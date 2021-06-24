Експорт українських товарів до ЄС з 2014 року зріс на 60%
З 2014 року, коли розпочалось тимчасове застосування Угоди про асоціацію, експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила в.о. заступника генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Марина Неліна під час презентації підсумків виконання Угоди про асоціацію.
"Ріст експорту з початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію у 2014 році склав 60%" - сказала вона.
У звіті про виконання Угоди про асоціацію відзначається, що питома вага торгівлі товарами з ЄС від загального обсягу зовнішньої торгівлі України складає 40,7%.
Зазначається, що ЄС став найбільшим торговельним партнером України.
У структурі експорту переважають зернові, олійні культури та олії, зростає експорт низки інших аграрних та харчових продуктів.
"Дуже активно відбувається гармонізація стандартів як у технічній сфері, так і в аграрній" - сказала Неліна.
Зокрема, 4161 стандарт було приведено у відповідність до європейських норм.
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