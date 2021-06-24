Всі розділи
Укр / Рус

Експорт українських товарів до ЄС з 2014 року зріс на 60%

Четвер, 24 червня 2021, 11:34
 
unsplash

З 2014 року, коли розпочалось тимчасове застосування Угоди про асоціацію, експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила в.о. заступника генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Марина Неліна під час презентації підсумків виконання Угоди про асоціацію.

"Ріст експорту з початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію у 2014 році склав 60%" - сказала вона.

У звіті про виконання Угоди про асоціацію відзначається, що питома вага торгівлі товарами з ЄС від загального обсягу зовнішньої торгівлі України складає 40,7%.

Зазначається, що ЄС став найбільшим торговельним партнером України.

У структурі експорту переважають зернові, олійні культури та олії, зростає експорт низки інших аграрних та харчових продуктів.

"Дуже активно відбувається гармонізація стандартів як у технічній сфері, так і в аграрній" - сказала Неліна.

 Зокрема, 4161 стандарт було приведено у відповідність до європейських норм.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

торгівля ЄС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Товарообіг України з Грузією збільшився на 25% цьогоріч 23 червня 2021, 14:37
OLX Україна: як заробляє понад мільярд на рік, три "безсмертні" схеми шахрайств та як зміниться доставка 15 червня 2021, 08:00
Російська мережа планує до кінця року відкрити в Україні 40 магазинів 14 червня 2021, 14:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!