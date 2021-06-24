Велика Британія виведе з обігу всі паперові банкноти через рік

У Великобританії надійшла в обіг полімерна банкнота номіналом 50 фунтів стерлінгів із зображенням англійського математика і криптографа Алана Тюрінга.

Нову купюру можна буде отримати у відділеннях банків і в банкоматах в найближчі дні і тижні, після чого старі паперові купюри будуть вилучати з обігу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Останнім днем обігу старих паперових банкнот номіналом 20 і 50 фунтів стане 30 вересня 2022 року. Після цього вони перестануть бути законним платіжним засобом.

Таким чином, буде завершений перехід від паперових купюр до полімерних, який почався в 2016 році і обумовлений в першу чергу питаннями безпеки. Раніше вже були замінені на нові банкноти в 5, 10 і 20 фунтів.

Полімерні гроші складніше підробити, розірвати або пошкодити іншим способом. Крім того, вони добре відштовхують бруд і воду. В результаті купюри, надруковані на полімерному матеріалі, зможуть прослужити в 2,5 рази довше нинішніх.