Ахметов "влив" у свої телеканали понад 8 мільярдів за 2020 рік

"Медіа Група Україна", яка володіє зокрема і телеканалом "Україна", отримала 8,37 мільярда гривень фінансової допомоги від "Систем Кепітал Менеджмент" олігарха Ріната Ахметова.

Про це йдеться у фінансовому звіті групи за 2020 рік, повідомляє Forbes.

СКМ ухвалила рішення профінансувати медіагрупу на близько 307 млн доларів, підписавши з МГУ угоду про отримання фінансової допомоги у квітні 2021 року.

Йдеться про "системні інвестиції СКМ" у розвиток телеканалів "Україна", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1/2/3", новинного каналу "Україна 24" і цифрової платформи Oll.TV, повідомила пресслужба МГУ.

Вона пояснює, що на рішення вплинули прискорення інфляції, наслідки пандемії та тривала стагнація рекламного ринку. Водночас, 2020 року обсяг реклами на українських телеканалах виріс, за даними Всеукраїнської рекламної коаліції, на 5,6%, або 650 млн грн.

"Прибутки від реклами не покривають витрати на виробництво контенту, – йдеться у письмовій відповіді пресслужби МГУ. – Але медіаринок залишається перспективним та інвестиційно привабливим у всьому світі".

МГУ, за даними пресслужби, планує вийти на беззбитковість протягом пʼяти років, зміщуючи доходи на користь неефірних: дистрибуція, реклама і спонсорські взаємодії на цифрових майданчиках.

2020 року МГУ зафіксувала збиток 2,8 млрд грн. За даними "Спарк-Інтерфакс", збиток ТРК "Україна" становив 1,2 млрд грн. Головні конкуренти, ICTV та СТБ, закінчили минулий рік з прибутком 45 млн грн і 117 млн грн відповідно.

За інформацією видання, це найбільша інвестиція в українське медіа за сім років. Вона була здійснена до того, як президент Володимир Зеленський оголосив про плани обмежити вплив олігархів.