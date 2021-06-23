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"Укренерго" виграло у Верховному суді справу за позовом "Київтеплоенерго"

Середа, 23 червня 2021, 19:45

НЕК "Укренерго" виграло у Верховному суді справу за позовом комунального підприємства "Київтеплоенерго" щодо неправомірного нарахування плати за послуги з передачі електроенергії магістральними мережами.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Верховний Суд підтвердив рішення судів першої та другої інстанцій, які встановили, що НЕК "Укренерго" повністю правомірно нараховує плату за послуги з передачі електроенергії КП "Київтелплоенерго", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що раніше Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд встановили, що претензії КП "Київтеплоенерго" щодо факту та розміру таких нарахувань є необґрунтованими, адже НЕК "Укренерго" діє в межах чинного законодавства.

Мова йде про закон України "Про ринок електричної енергії" та Кодекс системи передачі (КСП). Згідно з цими законодавчими актами між НЕК "Укренерго" та учасником ринку укладається договір про надання послуг з передачі електричної енергії. Умови договору затверджені НКРЕКП.

Нагадуємо:

"Київтеплоенерго" звернулось до Верховного суду та інших судів щодо ситуації з нарахуванням йому з боку НЕК "Укренерго" плати за послуги з передачі електроенергії магістральними мережами, які нібито не надаються.

Зокрема, від початку впровадження в Україні в 2019 році ринку електроенергії "Укренерго" вже нарахувала "Київтеплоенерго" десятки мільйонів гривень щомісячно за відповідні послуги.

Економічна правда

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