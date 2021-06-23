Час доставки вантажів з Китаю до України суттєво скоротився

Із провінції Китайської Народної Республіки Гуандун до України на термінал DP World TIS Pivdennyi прибув перший контейнерний поїзд.

Про це йдеться у пресрелізі логістичної компанії UNI LAMAN Group.

Зазначається, що відтепер підприємці зможуть отримувати товари з найбільшого бізнесового центру Китаю Гуанчжоу удвічі швидше, ніж раніше.

Потяг виїхав 29 травня та прибув до розвантажувального морського контейнерного термінала під Одесою 19 червня, шлях зайняв 22 дні.

Потяг прямував через Китай, Монголію, Росію, Україну. Загалом було пройдено 8,4 тис кілометрів.

Потягу надано статус постійного – це означає, що він курсуватиме за постійним розкладом, який внесено до розкладу державної залізниці Китаю, без затримок та помилок.

Потяг перевіз п’ятдесят контейнерів генеральних вантажів українського оператора. Серед вантажу, що вже прибув: меблі, електротехніка та інші товари.

За словами компанії, надалі час у дорозі буде зменшено до 20 днів.

Економічна правда