СБУ викрила на Укрзалізниці схему з продажу щебню
Служба безпеки викрила корупційну схему з продажу щебня на Укрзалізниці, що приносила бюджету мільйон гривень збитків щомісяця.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Одна із філій товариства, яка займається видобутком і продажем щебню, продавала його лише "потрібним" клієнтам. Щомісяця на цьому у середньому втрачався мільйон гривень. Схема діяла майже пів року.
Співробітники СБУ встановили, що схему організував керівник виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" АТ "Укрзалізниця".
Посадовець вимагав хабарі від бізнесменів з будівельної галузі. За хабар він запевняв, що щебінь продаватимуть саме їм в обхід прозорих процедур. Торгівля йшла оптовими партіями, додали в СБУ.
Для передачі грошей організатор оборудки залучив посередника.
Співробітники СБУ задокументували факт одержання учасником схеми частини хабара. Правоохоронці затримали посередника у Києві під час передачі чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 87 500 грн.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за підкуп службової особи, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди.
У межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору оборудки. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.
Економічна правда
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