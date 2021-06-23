СБУ викрила на Укрзалізниці схему з продажу щебню

сбу

Служба безпеки викрила корупційну схему з продажу щебня на Укрзалізниці, що приносила бюджету мільйон гривень збитків щомісяця.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Одна із філій товариства, яка займається видобутком і продажем щебню, продавала його лише "потрібним" клієнтам. Щомісяця на цьому у середньому втрачався мільйон гривень. Схема діяла майже пів року.

Співробітники СБУ встановили, що схему організував керівник виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" АТ "Укрзалізниця".

Посадовець вимагав хабарі від бізнесменів з будівельної галузі. За хабар він запевняв, що щебінь продаватимуть саме їм в обхід прозорих процедур. Торгівля йшла оптовими партіями, додали в СБУ.

Для передачі грошей організатор оборудки залучив посередника.

Співробітники СБУ задокументували факт одержання учасником схеми частини хабара. Правоохоронці затримали посередника у Києві під час передачі чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 87 500 грн.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за підкуп службової особи, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору оборудки. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Економічна правда