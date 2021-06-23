Злочинці виманили у Франції 12 млн євро "допомоги" по безробіттю через COVID-19
Злочинці обманом виманили у французької держави 12 мільйонів євро у вигляді допомоги по безробіттю через COVID-19, використовуючи 3600 підставних компаній для отримання виплат.
Про це у середу повідомила пресслужба Європолу, пише "Європейська правда".
Шість осіб було заарештовано за підозрою в шахрайстві з французьким державою.
Головний підозрюваний - 30-річний франко-ізраїльський громадянин. Він та його дружина були арештовані в Реплонжі недалеко від швейцарського кордону 16 червня під час спроби втекти до Женеви, звідки вони планували вилетіти в Тель-Авів.
Загалом шість осіб було заарештовано в різних місцях по всій Франції.
Вважається, що цей злочинний синдикат обманом виманив у французької держави 12 мільйонів євро у вигляді допомоги по безробіттю через COVID-19, використовуючи 3600 підставних компаній для отримання виплат.
Отримані обманним шляхом кошти були виплачені на рахунки у французьких банках, а потім негайно переведені за кордон і переміщені по Європі перед тим, як їх обміняли на віртуальні валюти.
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