Товарообіг України з Грузією збільшився на 25% цьогоріч

Володимир Зеленський фото: офіс президента

Товарообіг між Україною та Грузії від початку року зріс на майже 25%, уряди планують підтримувати тенденцію.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час пресконференції за підсумками переговорів з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі у Києві.

"Грузія для нас – це важливий торговельний партнер у регіоні Південного Кавказу. Впевнений, що попри пандемію коронавірусу вже у цьому році ми значно активізуємо торговельно-економічну співпрацю, закріпивши позитивні тенденції початку цього року, коли наш товарообіг збільшився майже на 25%", – заявив Зеленський.

Він додав, що це буде одним з головних завдань Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.

"Ми прагнемо відновити її діяльність і провести чергове, десяте засідання у вересні цього року", – резюмував президент.

Економічна правда