Всі розділи
Укр / Рус

Товарообіг України з Грузією збільшився на 25% цьогоріч

Середа, 23 червня 2021, 14:37
 
Володимир Зеленський
фото: офіс президента

Товарообіг між Україною та Грузії від початку року зріс на майже 25%, уряди планують підтримувати тенденцію.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час пресконференції за підсумками переговорів з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі у Києві.

"Грузія для нас – це важливий торговельний партнер у регіоні Південного Кавказу. Впевнений, що попри пандемію коронавірусу вже у цьому році ми значно активізуємо торговельно-економічну співпрацю, закріпивши позитивні тенденції початку цього року, коли наш товарообіг збільшився майже на 25%", – заявив Зеленський.

Він додав, що це буде одним з головних завдань Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва. 

"Ми прагнемо відновити її діяльність і провести чергове, десяте засідання у вересні цього року", – резюмував президент.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Грузія торгівля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українці з 1 березня можуть подорожувати до Грузії 1 березня 2021, 09:55
МАУ відновить польоти з Києва в Тбілісі 29 січня 2021, 10:40
Грузія з лютого відновлює регулярне міжнародне авіасполучення 22 січня 2021, 13:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!