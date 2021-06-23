У "Київпастранс" прийшли з обшуками

фото: ДФС

Державна фіскальна служба провела обшуки в КП "Київпастранс" за фактами ухилення від сплати податків та привласнення бюджетних коштів.

Джерело: ДФС у Києві у Facebook

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що службові особи КП "Київпастранс", діючи за попередньою змовою із службовими особами відокремленого підрозділу КП "Київпастранс" – "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" та інших суб’єктів господарської діяльності, в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії".

Деталі: Зазначається, що загальна вартість робіт склала понад 80 мільйонів гривень, значну частину яких привласнили.

Наразі призначено експертизу, яка встановить розмір завданих збитків.

Крім того, фіскали встановили, що низка осіб, використовуючи реквізити "ризикових" суб’єктів підприємницької діяльності, допомагали службовцям одного із товариств ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.

22 червня на підставі ухвали суду у приміщеннях за юридичною та фактичною адресою КП "Київпастранс" провели обшуки, під час яких виявили та вилучили фінансово-господарську документацію КП та комп’ютерну техніку.

Досудове розслідування триває.

Передісторія:

Із 11 травня столичні прокурори заявили, що спільно з Державною фіскальною службою, Нацполіцією та СБУ проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

12 травня в офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходили обшуки.

Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручили повідомлення про підозру 11 особам.

21 травня прокуратура спільно з фіскальною службою провела обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств.

Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці спецоперацією проти нього особисто.

Українська правда