Уряд змінює законопроєкт про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка

В Міністерстві економіки відкликали раніше розроблений законопроєкт про скасування експорту лісу-кругляка, замінивши його новим документом.

Як повідомляє "Європейська правда", від 22 червня за посиланням на сайті Мінекономіки, де був попередній законопроєкт, розміщений новий – "Про внесення змін до закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".

Так само метою законопроєкту названо "добросовісне виконання постанови Арбітражної групи в рамках спору у зв’язку із тимчасовою забороною експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді".

Як пояснює ЄвроПравді високопоставлене джерело у міністерстві, попередній законопроєкт було підготовлено Держлісагенством, яке робило наголос на системі чипування та електронного обігу деревини – ці заходи мають компенсувати негативний вплив від скасування мораторію.

Натомість новий законопроєкт спрямований на створення прозорого ринку деревини. Зокрема, більш детально прописана процедура видачі та відкликання сертифікатів про походження лісоматеріалів та окремих виробів з деревини, який є обов’язковою вимогою для експорту деревини, а також оприлюднення всіх виданих сертифікатів у вигляді електронних документів у єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Варто зазначити, попередній законопроєкт було розроблено без консультацій із Офісом президента та Верховною радою, а тому, за оцінками співрозмовників ЄвроПравди, він мав мінімальні шанси на ухвалення.

Нагадаємо, у 2015 році Україна прийняла тимчасову заборону такого експорту. Це рішення викликало протести в ЄС, де звинуватили Київ у порушенні Угоди про асоціацію. У січні 2020 року Україна та ЄС створили арбітражну групу для розгляду спору про заборону Україною експорту кругляка. Наприкінці 2020 року вона постановила, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року. Тоді в Єврокомісії заявили, що Україна повинна незабаром скасувати прийнятий у 2015 році мораторій.

Наприкінці минулого року арбітраж визнав цю заборону такою, що суперечить Угоді про асоціацію, залишивши за Україною вибір механізму, як саме буде прибрано цю дискримінацію.

Детальніше про проблему мораторію на експорт необробленої деревини можна почитати у статті "Скасувати мораторій, зберегти Карпати: як реально вирішити проблему лісу-кругляка" або дивіться наше відео на цю тему.