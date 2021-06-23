Мінцифра з партнерами готує запуск системи моніторингу якості мобільного зв'язку

мінцифра

Мінцифра спільно з Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) та Українським державним центром радіочастот (УДЦР) реалізує урядову програму з моніторингу якості мобільного зв’язку - це сприятиме розвитку мереж, покращенню якості послуг та підвищенню конкуренції між операторами.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Інтернет - важлива потреба для людини, адже це засіб комунікації, доступ до інформації та рівні можливості для кожного. Щоб інтернет по всій країні працював швидко та ефективно, треба проводити перевірки якості послуг та обладнання.

Завдяки впровадженню системи моніторингу можна буде визначити проблемні ділянки та покривати їх якісним зв’язком", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати моніторингу можна буде побачити на дашбордах.

"Одна з основних цілей Мінцифри - забезпечити покриття 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів швидкісним інтернетом до 2024 року. Система моніторингу працюватиме не тільки в межах міст та сіл, а ще й на дорогах міжнародного та національного значення. Так ми зможемо бачити проблемні місця, де досі відсутнє покриття.

Минулого тижня УДЦР уклав договір на закупівлю системи моніторингу якості мобільного зв’язку від німецької компанії Rohde&Schwarz. Перша частина обладнання надійде в Україну на початку липня, а остаточно система - декількома партіями в серпні та вересні", - додали у міністерстві.

Економічна правда