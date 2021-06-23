Morgan Stanley заборонить невакцинованим співробітникам і клієнтам заходити в нью-йоркські офіси

Morgan Stanley

Американський фінансовий холдинг Morgan Stanley заборонить персоналу та клієнтам, які повністю не вакциновані від коронавірусу, відвідувати офіси компанії в Нью-Йорку.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела.

За словами співрозмовника видання, невакциновані співробітники мають працювати віддалено.

Ця заборона почне діяти в наступному місяці - вона дозволить скасувати низку інших обмежень, запроваджених через пандемію.

"У внутрішній записці йдеться: "Починаючи з 12 липня всі співробітники, клієнти та відвідувачі повинні будуть засвідчити повну вакцинацію для доступу до будівель Morgan Stanley у Нью-Йорку та Вестчестері", - йдеться у повідомленні.

За даними ВВС, цей крок дозволить компанії зняти обмеження в офісах на носіння масок та соціальне дистанціювання.

При цьому, Morgan Stanley уже створив так звані робочі місця "тільки для вакцинованих" у деяких департаментах.

Раніше цього місяця виконавчий директор Morgan Stanley Джеймс Горман сказав: "Якщо ви можете зайти в ресторан у Нью-Йорку, ви можете зайти в офіс".

Він додав, що буде "дуже розчарований", якщо американські співробітники компанії не повернуться в офіси до вересня.

Економічна правда