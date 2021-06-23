Газопровід Baltic Pipe має досягти повної потужності до кінця 2022 року

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Очільник Польської нафтогазової компанії (PGNiG) Павел Маєвський заявив, що досягнення повної потужності газопроводу Baltic Pipe може відбутися з деяким запізненням, але не повинно перевищити трьох місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Згідно з графіком, запуск транспорту газу до Польщі цим маршрутом розпочнеться 1 жовтня 2022 року.

Як повідомив Павел Маєвський, Baltic Pipe осягне повну потужність наприкінці 2022 року: "Суть його дії полягає в транспорті до Польщі газу з норвезького континентального шельфу, де, нагадую, ми надалі інвестуємо чималі гроші. І саме звідси сподіваємося постачання до Польщі газу, який видобувають економічно і, перш за все, якнайбільшою мірою з власних джерел".

Після рішення Данської апеляційної комісії в справах навколишнього середовища та харчових продуктів від 31 травня скасувати екологічний дозвіл на проєкт Baltic Pipe, виконавець газопроводу (данський оператор транзиту газу Energinet) повідомив про тимчасове припинення робіт. У вихідні данське агентство заявило, що не має застережень стосовно планів відновити будівельні роботи.

Газопровід постачатиме норвезький природний газ польським споживачам і зменшить залежність Польщі від російського газу. Ямальський контракт на постачання російського газу закінчується 31 грудня 2022 року.