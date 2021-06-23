24 червня відбудеться експертна дискусія на тему: "Як зупинити "Північний потік — 2" 

24 червня "Економічна правда" разом з Всеукраїнським галузевим об’єднанням "Федерація роботодавців нафтогазової галузі", агентством OilPoint за участю НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор ГТС України" проводить круглий стіл на тему "Як зупинити запуск "Північного потоку — 2": виклики та ризики для енергетичної безпеки України".

У рамках дискусії обговорюватимуться теми:

— як зупинити "Північний потік-2";

— які загрози несе запуск проєкту Кремля, та які можливі втрати для України;

— що буде з ГТС у разі можливої відмови Росії від транзиту через Україну.

У заході візьмуть участь:

— президент центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних безпекових на енергетичних відносин Михайло Гончар;

— заступник міністра енергетики та захисту довкілля у 2019-2020 роках Олексій Рябчин;

— генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон;

— радниця голови правління НАК "Нафтогаз" з міжнародних питань Світлана Заліщук;

— президентка DiXi Grouр Олена Павленко;

— голова ВГО "ФРНГ" Віталій Щербенко;

— президент Yorktown Solutions Даніель Вайдич;

— дипломат, міжнародний експерт Олександр Чалий.

Всі охочі можуть подивитися трансляцію події на сторінках "Економічної правди" та інформаційного агентства OilPoint в Facebook.

Захід реалізується в рамках проєкту "GasPoint — про енергетичні виклики для України".