Канада з 5 липня відкриває кордони для повністю вакцинованих туристів

Уряд Канади оголосив про відкриття кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу мандрівників із 5 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті уряду.

"Починаючи з 5 липня, повністю вакциновані мандрівники, яким дозволено в’їхати в Канаду, не будуть підпадати під федеральну вимогу про карантин або проходження тесту на COVID-19 на восьмий день", - йдеться у заяві.

Крім того, повністю вакцинованим мандрівникам, які прибувають повітряним транспортом, не потрібно буде зупинятися у визначених урядом готелях.

Канада пускатиме мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson), при цьому друга доза повинна бути введена за два тижні до прильоту в країну.

Документи, які підтверджують вакцинацію, повинні бути оформлені англійською, французькою або з завіреним перекладом.

У туристів також не повинно бути симптомів коронавірусу, вони повинні мати паперову або цифрову копію документів про вакцинацію і надати дані в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття в Канаду.

Для мандрівників, які не щеплені повністю, в’їзд до Канади заборонений.