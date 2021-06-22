Єврокомісія відкрила розслідування проти Google

Європейська комісія відкрила офіційне антимонопольне розслідування щодо американської корпорації Google через підозри у порушенні правил конкуренції ЄС у сфері онлайн-реклами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ЄК.

"Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування, щоб оцінити, чи не порушила Google правила конкуренції в ЄС, надаючи перевагу власним послугам технологій відображення реклами в Інтернеті в так званому ланцюжку поставок "ad tech", на шкоду конкуруючим постачальникам послуг рекламних технологій, рекламодавців та інтернет-видавців", - йдеться у заяві.

Формальне розслідування, зокрема, вивчить, чи не спотворює Google конкуренцію, обмежуючи доступ третіх сторін до даних користувачів для рекламних цілей на сайтах та в додатках, зберігаючи такі дані для власного використання.

У 2019 році витрати на медійну рекламу в ЄС оцінювались приблизно в 20 мільярдів євро. Google надає кілька послуг з рекламних технологій, які є посередником між рекламодавцями та видавцями з метою показу оголошень на сайтах або мобільних додатках.

Розслідування Комісії буде зосереджено на медійній рекламі, де Google пропонує низку послуг як рекламодавцям, так і видавцям.

Нагадаємо, на початку червня французьке управління з конкуренції оштрафувало компанію Google на 220 мільйонів євро за просування власних послуг в секторі онлайн-реклами на шкоду конкурентам.

У травні антимонопольний регулятор Італії оголосив про рішення накласти на Google штраф у розмірі понад 100 мільйонів євро за зловживання домінуючим становищем