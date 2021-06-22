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Учасники ринку газу очікують подальшого зростання цін 

Вівторок, 22 червня 2021, 15:32
 

На ринку газу контракти на місяць та на квартал наперед були на 1 – 1,5% дорожчими за поточні спотові ціни, що свідчить про очікування учасників ринку щодо зростання цін улітку.

Про це йдеться у щотижневому огляді Української енергетичної біржі.

Загалом протягом 14 – 18 червня на європейському ринку тримались високі ціни. 17 червня найнижчі котирування спостерігались на хабі NCG, які становили 28,04 євро/Мвт-год. На інших хабах спотова ціна була вищою – до 30,12 євро. 

Контракти на місяць наперед були на 1% дорожчими від поточних спотових цін, квартал наперед - на 1,5% дорожчими, сезон наперед – на 1,3% дорожчими від поточного рівня. "Таким чином, учасники ринку очікують подальшого зростання цін навіть у літньому періоді", – резюмують в УЕБ.

Ціни зберігались високими на тлі низьких рівнів запасів в підземних сховищах газу (ПСГ) та перебоїв з постачанням, наприклад, через технічне обслуговування в Норвегії. У п’ятницю перебої із постачанням LNG стимулювали висхідний тренд. 

Невизначеною залишається ситуація щодо транзиту російського газу через Україну.

Ціна нафти минулого тижня зазнавала коливань довкола 73 дол/барель. Крім того, минулого тижня рівень котирувань нафти досягнув 74 дол. – максимуму за останні 2 роки.

Економічна правда

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