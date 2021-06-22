"Укрзалізниця" витратила понад 200 мільйонів на небезпечні для пасажирів матеріали – СБУ
СБУ викрила схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця". Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів, які не відповідають вимогам безпеки пасажирських перевезень.
Джерело: СБУ
Деталі: За попередніми даними, оборудку у 2016 році організували представники держтовариства і декількох комерційних структур. За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу.
Зазначається, що комерсанти відвантажували неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів.
Силовики провели обшуки на роботі та вдома в учасників схеми, знайшли документи, які підтверджують протиправну діяльність. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua