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Google дав збій

Вівторок, 22 червня 2021, 11:40
 

Користувачі смартфонів у різних куточках світу, включно з Україною, повідомляють про збої у роботі Google.

Джерело: соцмережі, американська й російська версії Downdetector

Деталі: Скарги на застосунок Google надходять із США, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, а також з України, Білорусі та Росії.

Число скарг почало різко зростати приблизно о 7:30 по Києву. 71% скарг присвячений проблемам із сайтом, ще 28% – труднощам із авторизацією.

Деякі скарги звучать так: "постійно вистрибує знизу повідомлення".

Люди в коментарях радять одне одному перейти у Play Market і видалити застосунок Google там.

Українська правда

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