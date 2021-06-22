"Укрзалізниця" запускає потяг з Дніпра до Авдіївки

"Укрзалізниця" з 24 червня запускає регіональний поїзд Дніпро – Авдіївка (Донецька область).

Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий поїзд курсуватиме щодня, крім середи. Крім того сполучення буде відсутнє 27, 28, 29, 30 і 31 липня 2021 року у зв'язку з проведенням сезонних ремонтних робіт на колії.

Поїзд № 826 Дніпро – Авдіївка відправлятиметься о 09:56 і прибуватиме в Авдіївку о 14:23. Назад поїзд № 825 Авдіївка – Дніпро буде відправлятися о 15:19 і прибуватиме в Дніпро о 19:43.

Він курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровск, Межова, Просяна, Чаплине та інші.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" 13 грудня 2020 року запустила в перший рейс за новим маршрутом Київ – Авдіївка поїзд "Маяк" № 135/136.

Економічна правда