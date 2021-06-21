В Ірані зупинила роботу єдина в країні АЕС

Єдина атомна електростанція в Ірані зазнала тимчасового аварійного відключення.

Джерело: Arab News, ISNA

Деталі: Співробітник Державної електроенергетичної компанії Голамалі Рахшанімехр заявив, що зупинка Бушерської АЕС сталася в суботу і триватиме три-чотири дні.

Він зазначив, що це може призвести до перебоїв у постачанні електроенергії у країні.

Це перший випадок, коли Іран повідомляє про аварійне припинення роботи електростанції в місті Бушер, яку здали в експлуатацію у 2011 році за сприяння Росії.

Зокрема, у столиці Ірану Тегерані відключили від електропостачання 57 урядових і неурядових організацій з високим рівнем споживання, щоб запобігти перебоїв у подачі електроенергії місту.

Українська правда