В Україні завершили весняну посівну кампанію

В Україні станом на 17 червня аграрії засіяли ярими зерновими та зернобобовими 7,5 мільйонів гектарів, або 100% запланованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Весняна посівна кампанія підійшла до свого завершення. Станом на 17 червня агровиробники посіяли 7,5 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 100% від прогнозу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, кукурудзою засіяно 5,3 млн га; ярим ячменем– 1,35 млн га; ярою пшеницею– 176,02 тис. га; горохом – 241,9 тис. га; вівсом – 193,8 тис. га. Також повідомляється, що соняшником засіяно 6,5 млн га; цукровим буряком – 227,1 тис. га. Сівба гречки, проса та сої продовжується.

Нагадуємо:

За прогнозами, валовий збір зернових та зернобобових культур у 2021 році сягне 70,7 млн тонн і на 8,8% перевищить минулорічний показник.

У 2020 році в Україні зібрано 65,4 млн тонн зернових та зернобобових із 15,3 млн га.

Загалом було зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур із площі 24,1 млн га.

Економічна правда