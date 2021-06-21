Фонд гарантування виставив на аукціон два літаки Boeing

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на аукціон вимоги за кредитом авіакомпанії, в заставі за яким знаходяться два літаки Boeing 737-500.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Стартова ціна лоту – 830,6 млн грн. Аукціон запланований на 2 липня.

Актив знаходиться в заставі Національного банку і належить банк Златобанк, що ліквідується.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. В них можуть взяти участь юрособи та фізособи, крім позичальника і поручителя за кредитом. Гроші, отримані від продажу активу, Фонд направить на розрахунки з кредиторами Златобанку.

Згідно з паспортом активу і даними спеціалізованих сайтів, мова йде про два літаки, які входили до складу флоту авіакомпанії МАУ, але з 2017-2018 років знаходяться на зберіганні в аеропорту Бориспіль.

Крім двох пасажирських літаків Boeing 737-500 1993 року випуску забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом також виступають майнові права на грошові кошти за договором виконання чартерних авіаперевезень, йдеться в повідомленні фонду.

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Економічна правда