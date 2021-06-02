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На український авіаринок зайде новий лоукостер з рейсами до Німеччини

Середа, 2 червня 2021, 19:04
 

Німецький лоукостер Eurowings, що входить до Lufthansa Group, відкрив продаж на перший рейс до України – літатиме з та до Дюссельдорфа.

Про це повідомляє avianews.

Рейси виконуватимуться з 1 вересня через аеропорт Бориспіль. Літатимуть тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. 

Базовий квиток коштує від 49,99 доларів з можливістю перевезення однієї одиниці ручної поклажі.

З Дюссельдорфа літак рушатиме об 11:30 з прибуттям у Київ о 15:10. Зворотній рейс з Києва планується о 15:55 з прибуттям у Дюссельдорф о 17:40.

Зазначається, що у 2017 році директор аеропорту Бориспіль заявляв про вихід Eurowings у 2018 році на український ринок з двома рейсами з Берліну та Дюссельдорфу до Києва. Проте згодом цього не відбулося.

Зазначається, що Eurowings вже запитала права на маршрут у Національному агентстві цивільної авіації Німеччини.

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авіаперевезення Авіакомпанії Німеччина

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