У США придумали, як врятувати екологію: надягатимуть маски на корів

Американська продовольча компанія Cargill почне продавати метанопоглинаючі пристрої для корів у вигляді масок, які допоможуть скоротити викиди парникових газів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пристрій розробив британський стартап Zelp. За словами розробників, таким чином викиди метану можна зменшити вдвічі.

Ціна на виріб ще не визначена. У Zelp кажуть, що річна плата може становити близько 80 доларів за одну корову.

Пристрої розміщуватимуть над ротом корів, вони діятимуть за принципом каталітичного нейтралізатора в автомобілях. У пристрої встановлений фільтр, який поглинає метан. Коли фільтр насичується, в результаті хімічної реакції метан перетворюється в CO2, який потім виділяється в атмосферу.

Зазначається, що близько 95% метану корови виділяють у вигляді відрижки і через ніс. Метан вважається більш шкідливим для екології, ніж вуглекислий газ, приблизно в 20-25 разів.