Комітет Ради дав "зелене світло" законопроєкту, що прибере старі маршрутки

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури схвалив до другого читання законопроєкт щодо реформи громадського транспорту.

Про це написав автор законопроєкту, депутат "Слуги народу" Олександр Горенюк на своїй сторінці в Facebook.

"... на комітеті проголосували за мій законопроєкт №4376-1 щодо реформи громадського транспорту в контексті децентралізації. Тепер він готовий до другого читання в залі Парламенту", – заявив нардеп.

За його словами, районні держадміністрації "назавжди" втратять право участі в організації пасажирських перевезень.

Детальніше читайте за посиланням: Прощавайте, старі маршрутки: що передбачає реформа громадського транспорту

Економічна правда