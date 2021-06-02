Суд закрив провадження проти Приватбанку – застосував "антиколомойський" закон

Господарський суд закрив провадження за позовом ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета та застосував норми "антиколомойського" закону.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Дубілет позивався до ПриватБанку, Мінфіну та Фонду гарантування щодо визнання недійсними договору про придбання акцій від 20.12.2016 та договору купівлі-продажу акцій банку від 31.12.2016, на підставі якого Україна націоналізувала банк у 2016 році.

Як повідомила пресслужба банку, за результатом судового засідання судом оголошено вступну та резолютивну частину ухвали про закриття провадження у справі.

Підставою став п. 7 прикінцевих та перехідних положень так званого "антиколомойського" закону №590 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності".

У Приватбанку зауважили, що з урахуванням позиції Верховного Суду, це – перше судове рішення Госпсуду серед понад 50 судових справ, ініційованих ексакціонерами банку щодо визнання його націоналізації, яке ухвалено із застосуванням "банківського" закону.

Нагадуємо:

21 травня 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив своїм підписом так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки.

Уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Економічна правда





