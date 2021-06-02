Білорусь отримала від РФ пів мільярда доларів другого траншу держкредиту

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Мінфін Білорусі отримав 500 млн доларів в еквіваленті другого траншу держкредиту РФ на 1 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну Білорусі.

Зазначається, що відповідно до угоди між урядами двох країн, укладеної 21 грудня 2020 року, 2 червня 2021 року на рахунок білоруського Мінфіну надійшли кошти другого траншу у сумі, еквівалентній 0,5 млрд дол.

Перший транш, також в сумі 500 млн дол, надійшов у Білорусь у кінці грудня 2020 року.

Нагадаємо:

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів Володимира Путіна з Олександром Лукашенком зазначив, що керівники двох країн обговорювали транш в 500 млн доларів, ситуацію з літаком Ryanair та інші питання.

Економічна правда