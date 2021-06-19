Дослідження: третина бюджету Києва розподілилась через комунальні підприємства

18,5 млрд грн або третину бюджету Києва у 2020 році Київрада вирішила розподілити через комунальні підприємства.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії та експертів Центру Ейдос.

У матеріалі йдеться, що таким розподіл збільшує ризики розкрадання коштів на будівництві в столиці, організації непрозорих та дискримінаційних закупівель, завищення вартості робіт, укладення фіктивних договорів з метою виведення коштів з підприємства та їх подальшого привласнення.

У Києві діє 43 КП, що надають послуги у сферах, де наявні приватні компанії, тобто є можливість забезпечити попит у відповідній сфері. Зокрема, районні автотранспортні підприємства, окремі КП сфери ЗМІ, культури і спорту; більшість інвестиційних і будівельних компаній; сервісні компанії районного підпорядкування; ринки: КП шкільного харчування; КП "Фармація"; а також КП структури Київавтодору, які не є балансоутримувачами доріг.

Ще 18 КП виконують певні адміністративні функції виконавчого органу влади: в тому числі 3 іміджевих (наприклад, Київське інвестиційне агентство), окремі КП що здійснюють функцію замовника, 5 сервісних КП (ЦОДР, Київреклама, Київекспертиза тощо), а також 4 КП, що організують ярмарки.

Також у дослідженні йдеться, що КП міста Києва – низькорентабельні і не можуть забезпечити себе власними доходами, потребуючи регулярних дотацій з міського бюджету та/ або виконуючи замовлення міської влади. Оскільки лише у 12 зі 128 проаналізованих КП рентабельність активів перевищує 3%.

У фінансовій звітності більшості з КП завеликі суми операційного збитку, який потім перекривається іншими доходами – так КП виходить на невеликий прибуток. "Причиною великих операційних збитків часто є сума амортизації, нарахована на безоплатно отримане від КМДА майно і додана до операційних витрат. Ця ж сума амортизації відповідно до правил обліку відображається і в інших доходах і таким чином на прибуток не впливає", - йдеться у дослідженні.

У ЦЕС резюмують, що для того, щоб знизити ризики зловживань з грошима киян, потрібно приватизувати понад 50 комунальних підприємств, які діють на конкурентних ринках та посилити контроль за 15 найбільшими одержувачами бюджетних коштів, а також посиливши можливості Київаудиту, та призначити незалежні наглядові ради на найбільших КП.