Зеленський підписав закон про пільги для українських авіакомпаній

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Згідно з повідомленням, "документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній в період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва".

Зокрема, закон подовжує до кінця 2024 року можливість експлуатації в Україні в режимі тимчасового ввезення з умовним звільненням від сплати митних платежів літаків, що ввозяться українськими авіакомпаніями оперативним лізингом.

У такому режимі на митну територію України можуть ввозитися літаки з масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг , але не більше 30 тис. кг і максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць.

При цьому, відповідно до закону, уряд повинен врахувати в проекті державного бюджету України на 2022 рік фінансування заходів Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема з відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла цей закон (№ 1492-IX) 1 червня 2021 року.