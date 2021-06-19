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Зеленський підписав закон про пільги для українських авіакомпаній

Субота, 19 червня 2021, 12:27
 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для використання літаків вітчизняного виробництва. 

Про це повідомляє прес-служба президента. 

Згідно з повідомленням, "документ сприятиме підтримці українських авіакомпаній в період переходу до використання літаків вітчизняного виробництва". 

Зокрема, закон подовжує до кінця 2024 року можливість експлуатації в Україні в режимі тимчасового ввезення з умовним звільненням від сплати митних платежів літаків, що ввозяться українськими авіакомпаніями оперативним лізингом. 

У такому режимі на митну територію України можуть ввозитися літаки з масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг , але не більше 30 тис. кг і максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць. 

При цьому, відповідно до закону, уряд повинен врахувати в проекті державного бюджету України на 2022 рік фінансування заходів Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості, зокрема з відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників. 

Нагадуємо: 

Верховна Рада прийняла цей закон (№ 1492-IX) 1 червня 2021 року.

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Економічна правда
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