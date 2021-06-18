РНБО запровадила санкції проти причетних до розробки вірусу Petya

Рада нацбезпеки і оборони ввела санкції проти осіб, причетних до розробки компонентів вірусу Petya.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Ради.

"Третє питання, яке обговорювалось, - це питання застосування спеціальних персональних економічних санкцій. По-перше, 21 червня 2018 року рішенням РНБО були ухвалені персональні санкції щодо деяких фізичних і юридичних осіб, введених відповідним указом.

Указ передбачав введення санкцій на три роки. Відносно цих осіб продовжені санкції...", - сказав Данілов.

Також, за його словами, МВС внесло на розгляд РНБО питання запровадження санкцій стосовно 12 осіб, які перебувають в статусі кримінальних авторитетів, лідерів злочинних угрупувань.

"Я звертаю увагу, що після першого рішення РНБО дуже було багато відносно деяких осіб, які вважають, що, на їх думку, вони потрапили до цих санкцій не зовсім коректно, тому сьогодні було дано доручення РНБО відносно 3 осіб зробити додаткову перевірку", - пояснив він.

Крім цього, рішенням Радбезу застосували санкції щодо 4 юросіб та 6 фізосіб, які "афілійовані з спецслужбами РФ", додав Данілов.

"Вони безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу Petya, вони здійснювали його модерацію, організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни.

Також було встановлено, що ці кіберзлочинці внесені до санкційного списку США і обвинувачуюються правоохоронними органами США за здійснення кібератак", - підкреслив він.

Нагадаємо:

27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Від кібератаки постраждали більше 100 компаній по всій Україні. Першим був "Ощадбанк", за ним "Укрпошта", "Нова пошта", "Укренерго", "Укртелеком", Міністерство інфраструктури України, Міненерговугілля, 24 канал, Інтер, Перший національний і багато інших.

Розсилка листів з вірусом відбувалася на корпоративні електронні ящики, проте були випадки зараження і домашніх комп'ютерів.

Відповідальність за атаку на Росію поклали всі п'ять країн-членів союзу FVEY: Австралія, Велика Британія,, Канада, Нова Зеландія, Сполучені Штати, а також уряди Данії та України. Адміністрація Президента США назвала цю атаку найбільшою хакерською атакою в історії.

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Економічна правда