Всі розділи
Укр / Рус

НБУ розповів про роботу банків у святкові дні

П'ятниця, 18 червня 2021, 16:11
 

Згідно із розпорядженням Кабміну святковими та офіційними вихідними днями будуть 21 та 28 червня, але банки можуть вирішити власноруч, чи працювати їм у ці дні.

Про це Нацбанк повідомив у Facebook.

Так, незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень.

"Скористатися цією можливість чи ні – кожен банк визначає самостійно, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України. Тому варто завчасно уточнити у свого банку графік роботи на ці вихідні", – додали у регуляторі.

Банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі 19-21 червня відображатимуть їх календарною датою 22 червня 2021 року. Якщо платежі здійснять 26-28 червня – їх відображатимуть як 29 червня 2021 року.

20 червня православні християни святкуватимуть Трійцю, постановою уряду цей день вважається святковим. У 2021 році він припадає на неділю, відтак вихідний день переноситься на понеділок, 21 травня.

У понеділок, 28 червня в Україні відзначатимуть День Конституції.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ посилює нагляд за захистом прав споживачів на небанківському ринку 18 червня 2021, 13:44
Від структури фінансування компаній до елітних позичальників - один олігархічний крок 18 червня 2021, 13:15
Гривня різко зміцніла до євро, але ослабла до долара 17 червня 2021, 19:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!