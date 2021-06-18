НБУ розповів про роботу банків у святкові дні

Згідно із розпорядженням Кабміну святковими та офіційними вихідними днями будуть 21 та 28 червня, але банки можуть вирішити власноруч, чи працювати їм у ці дні.

Про це Нацбанк повідомив у Facebook.

Так, незалежно від святкових та неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює у режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень.

"Скористатися цією можливість чи ні – кожен банк визначає самостійно, враховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України. Тому варто завчасно уточнити у свого банку графік роботи на ці вихідні", – додали у регуляторі.

Банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі 19-21 червня відображатимуть їх календарною датою 22 червня 2021 року. Якщо платежі здійснять 26-28 червня – їх відображатимуть як 29 червня 2021 року.

20 червня православні християни святкуватимуть Трійцю, постановою уряду цей день вважається святковим. У 2021 році він припадає на неділю, відтак вихідний день переноситься на понеділок, 21 травня.

У понеділок, 28 червня в Україні відзначатимуть День Конституції.

Економічна правда