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Держспецзв'язку за тиждень заблокувало 50 тисяч кібератак на державні інформресурси

П'ятниця, 18 червня 2021, 15:05
 

Протягом тижня з 9 до 15 червня на інформаційні ресурси державних органів було скоєно понад 50 тисяч кібератак, які були успішно заблоковані.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку.

Зокрема, система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала:

  • 50 571 атаку різних видів, що на 17% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (98%);
  • 19 DDoS-атак. Переважно на вебресурси президента України.

Крім цього, система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти на об’єктах моніторингу зафіксувала 1 177 118 "підозрілих подій", більшість з яких є спробами отримання прав користувача - 49%, прав адміністратора - 22%, а також по 8% - стосуються порушення корпоративної політики безпеки, підозрілого коду і нестандартних протоколів.

 

"У разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA", - додали у відомстві.

Економічна правда

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кібербезпека кіберзлочинність хакери

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