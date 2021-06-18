Держспецзв'язку за тиждень заблокувало 50 тисяч кібератак на державні інформресурси

Протягом тижня з 9 до 15 червня на інформаційні ресурси державних органів було скоєно понад 50 тисяч кібератак, які були успішно заблоковані.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку.

Зокрема, система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала:

50 571 атаку різних видів, що на 17% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (98%);

19 DDoS-атак. Переважно на вебресурси президента України.

Крім цього, система виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти на об’єктах моніторингу зафіксувала 1 177 118 "підозрілих подій", більшість з яких є спробами отримання прав користувача - 49%, прав адміністратора - 22%, а також по 8% - стосуються порушення корпоративної політики безпеки, підозрілого коду і нестандартних протоколів.

"У разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA", - додали у відомстві.

Економічна правда