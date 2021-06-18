Оборонники хотіли продати секретні розробки за $2 мільйони – СБУ

Контррозвідники та слідчі СБУ не допустили витік за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, зловмисники намагалися продати представникам однієї з азійських країн секретну проєктну документацію у сфері військового кораблебудування. Відомості з обмеженим доступом було оцінено у $2 млн.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні кілька колишніх та діючих працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств.

У ході проведення спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передачі $250 тис. за частину оборонних відомостей.

Раніше українські контррозвідники задокументували одержання кількох "авансів" від іноземців.

Під час обшуків за місцями проживання учасників незаконної оборудки правоохоронці вилучили документи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Українська правда