1 рік Клубу УП. Чого ми досягли разом із вами?

Рік тому ми запустили Клуб УП – спільноту, що об’єднує читачів, небайдужих до цінностей незалежної журналістики.

І сьогодні нас вже 3000 учасників з 23 країн світу! Разом ми доводимо, що журналістика – спільна справа авторів та читачів. Ми створюємо великі історії разом з "Українською правдою".

За цей рік ми зібрали 1,5 млн гривень, які пішли на різні проєкти. Про те, що нам вдалося зробити завдяки читачам, читайте у річному звіті Клубу УП:

Завдяки внескам учасників Клубу УП ми:

🎈Зняли документальний фільм про медичну реформу в Україні

🎈 Запустили UP MediaLab, в якій експерементуємо над журналістськими форматами

🎈 Написали з десяток текстів за пропозиціями від читачів, які почули під час спільних редакційних нарад

🎈 Організували експедицію в Чорнобиль

🎈 Розказали ексклюзивну історію із Маріуполя

🎈 Створили Премію УП

🎈 Допомогли лікарям

Цей рік був незвичним для нашої редакції – ми багато чого робили вперше.

Вперше в історії УП ми проводили спільні редакційні наради із читачами, які стали новою традицією УП. Ми дослухалися до читацьких відгуків та порад, писали матеріали за темами, які нам пропонували. Також уперше журналісти новинної редакції відповідали на запитання від читачів особисто – і це була одна з найгарячіших зустрічей у Клубі УП :)

Усього ми провели 12 спільних подій: журналісти розказували про свою роботу, ділилися політичними інсайтами з місцевих виборів, показували, як влаштована редакційна кухня УП, обмінювалися досвідом подорожей на туристичних нарадах, знайомилися із успішними українськими підприємцями на Толоці УП.

На кожній редакційній нараді журналісти запитують "Що кажуть читачі у Клубі УП?"

Усі пропозиції від Клубу читачів ми обговорюємо на редакційних нарадах – найкращі теми беремо в реалізацію. У таких статтях ми вказуємо учасника Клубу співавтором ідеї матеріалу та публікуємо його або її позицію щодо запропонованої теми.

Матеріали, написані за порадою читачів:

Нові райони України: 15 відповідей на поширені запитання

Мохито по-вьетнамски и Gucci за 200 гривен. Чем живет крупнейший рынок Украины Барабашово

Між "слугами" і "гетьманами". Які ідеології сповідують українські партії

Зміст освіти в еру штучного інтелекту: чого слід навчатися в середній школі

Як трудовим мігрантам отримувати пенсію в Україні та за кордоном

Які профілактичні медичні огляди варто проходити у 25, 45, 65 років та пізніше? Гід по скринінгах

Остап Українець: Твоя індивідуальна українська мова не має бути такою, як вимагає неіснуючий "золотий стандарт"

Що не так з національною елітою України. Дискутують Юлія Мостова, Олександр Ройтбурд та Андрій Баумейстер

Чому українці виїжджають з країни та чому повертаються? Пояснення демографа та особистий досвід

Як Україна вирішує проблему кліматичних змін? Конспект лекції Editor's Club

Що далі?

Ми будемо запрошувати вас до редакції УП, проводити лекції, екскурсії та зустрічі із нашими журналістами, створимо разом ще більше якісних журналістських матеріалів.

УП натхненна вами. І ми запрошуємо усіх читачів створювати "Українську правду" разом.

До зустрічі!

Ваша УП