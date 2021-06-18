У Мінекономіки сподіваються підписати "промисловий безвіз" цьогоріч

До кінця року угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACCA), або "промисловий безвіз", може бути підписана між Україною та Євросоюзом.

Про це заступник міністра економіки і торговий представник України Тарас Качка розповів під час панелі "Made in Ukraine на глобальних ринках", повідомляє Урядовий портал.

Качка нагадав, що Україна вже має позитивну оцінку першого етапу оцінювання української інфраструктури якості. У вересні розпочнеться другий етап оцінювання метрології, тобто імплементації проаналізованого українського законодавства

"Сподіваюся, до кінця року ми прийдемо до підписання Угоди АССА. Головний ефект полягатиме в одному – це найбільша інвестиція в довіру до українських виробників", - підкреслив торгпред.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента Євросоюзу), який може отримати цей сертифікат.

Нагадуємо:

Наступний етап підготовки угоди про "промисловий безвіз" між Україною та ЄС розпочнеться у вересні.

Згідно першого звіту експертів місії ЄС українська законодавча база має високу відповідність із базою ЄС, цей етап є вагомим на шляху до укладання "промислового безвізу".

Економічна правда