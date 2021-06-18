Портам потрібно 5 мільярдів щорічно на модернізацію – Мінінфраструктури

Річна потреба ДП "Адміністрація морських портів України" у капітальних вкладеннях становить не менше 5 мільярдів гривень.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков на форумі "Інфраструктура півдня України", передає "Укрінформ".

За словами Васькова, якщо врахувати 90-відсоткове зношення основних фондів портової галузі, то річна потреба АМПУ у капіталовкладеннях для модернізації об'єктів становить не менше 5 млрд грн. А якщо будувати нові об'єкти, – то близько 9 млрд грн. Але по факту, відзначив заступник міністра, керівництво АМПУ зараз має у розпорядженні не більше 1 млрд грн на рік.

"Модернізація обʼєктів портової галузі реалізується дуже повільно через різкий дефіцит коштів АМПУ. Портові збори балансоутримувач здійснює, але їх цільове використання для модернізації інфраструктури, згідно з вимогами нормативних актів, унеможливлено", - наголосив Васьков.

Він повідомив, що новий глава Мініфраструктури поставив завдання відстоювати на рівні Мінфіну та Кабміну позицію щодо зменшення до 30% платежів АМПУ до держбюджету, щоб у поточному році частково вирішити проблему накопичення грошей на рахунку держпідприємства і мати певні кошти для розвитку інфраструктури.

"Завдання максимум – вивести цільові портові збори з графи "валові доходи". А наступним кроком може бути спрямування коштів АМПУ на підтримку місцевої інфраструктури портів, передусім на ремонт і будівництво під'їзних шляхів", - підкреслив урядовець.

Не менш важливим аспектом проблеми, на його думку, є децентралізація управління галуззю: скорочення штату АМПУ і передача низки повноважень філіям держпідприємства.

У підсумку, зазначив заступник міністра, "Адміністрація морських портів України" буде мати прозору структуру, матиме більше коштів і здійснюватиме розбудову інфраструктури портів. Васьков додав, що паралельно буде здійснено корпоратизацію АМПУ.