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За 2 роки кількість українських фрілансерів, які працюють з іноземними клієнтами, зросла на 31% – дослідження

Четвер, 17 червня 2021, 18:45
 

У період з 1 кварталу 2019 року по 1 квартал 2021 року кількість українських фрілансерів, які працюють з іноземними клієнтами, збільшилась на 31%, середній дохід фріланс - фахівця за 2 роки підвищився на 18%.

Про це свідчать дані міжнародної платіжної платформи Payoneer.

"У період з 1 кварталу 2019 року по 1 квартал 2021 року кількість українських фрілансерів, які працюють з іноземними клієнтами, збільшилась на 31%. Середній дохід фріланс спеціаліста за 2 роки підвищився на 18%, а загальні зарахування українцям за цей період зросли на 55%", - йдеться у повідомленні.

 

При цьому, 54% зарахувань фрілансерам концентрується у 5 найбільших містах України.

Майже чверть виплат (23%) припадає на столицю, 13% 0 на Харків, по 7% - на Львів і Дніпро, 5% - на Одесу.

"Якщо говорити про середній дохід українських фрілансерів, які працюють з іноземними клієнтами, то у 1 кварталі 2021 найбільше заробляли спеціалісти з таких міст:

  1. Дніпро
  2. Харків
  3. Львів
  4. Київ
  5. Одеса.

Найвищий середній дохід у фрілансерів з Дніпра - він виявився на 7% більшим, аніж у спеціалістів з Харкова. Натомість розрив між харків’янами та львів’янами незначний - перші заробляють лише на 3% більше. Якщо ж порівнювати Львів із Києвом, який на четвертій сходинці, то середній дохід столичних фрілансерів за січень-березень 2021 був на 15% нижчим", - додали в Payoneer.

При цьому, найбільше за 2 роки зріс середній дохід львівського фрілансера: за січень-березень 2021 він заробив на 33% більше, аніж за аналогічний період 2019 року. Середній дохід дніпровського фрілансера за той самий період підвищився майже на чверть (+24%), одеського - на 20%, харківського та київського - на 6% і 5% відповідно.

 

Водночас додалось і самих фрілансерів, які працюють з іноземними клієнтами. Найбільше зросла їхня кількість у Харкові та Дніпрі - у 1,5 разів, якщо порівнювати 1 квартали 2019 та 2021 років. На третину, або на 35% більше зараз фрілансерів в Одесі, на 23% - у Києві, і на 12% - у Львові.

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Економічна правда

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