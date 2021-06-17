"Райффайзен Банк Аваль" змінює назву

АТ "Райффайзен Банк Аваль" із 17 червня 2021 року офіційно змінює свою назву на АТ "Райффайзен Банк" з відповідними змінами у статуті банку та державному реєстрі.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Райффайзен Банк продовжує виконувати всі зобов’язання як правонаступник Райффайзен Банку Аваль перед клієнтами та контрагентами. У зв’язку з перейменуванням банку не потрібно звертатися до відділень, перевипускати картки чи переоформлювати раніше подані документи. Банк працює в звичайному режимі", - пояснили в банку.

"Назва банку стає простішою, як і все для наших клієнтів - легкими мають бути наші продукти та сервіси.

Ми продовжуємо трансформацію, це частина нашої стратегії. Рухаючись до простоти, ми підкреслюємо приналежність банку до потужної міжнародної фінансової групи. Тобто залишаючись надійними, ми стаємо простішими для людей", - сказав голова правління банку Олександр Писарук.

"Група Райффайзен Банк Інтернаціональ є одним із перших та найбільших міжнародних інвесторів на фінансовому ринку України. Для мільйонів клієнтів бренд Райффайзен став синонімом якості та надійності.

Змінюючи назву, ми посилюємо нашу присутність на українському ринку", - заявив голова наглядової ради Райффайзен Банку Лукаш Янушевський.

АТ "Райффайзен Банк" - найбільший український банк із іноземним капіталом, що працює на ринку з 1992 року.

Із жовтня 2005 року банк є частиною іноземної банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (Австрія). Групі РБІ на кінець березня 2021 року належало 68,26% акцій Райффайзен Банку, ще 30% - Європейському банку реконструкції та розвитку.

Економічна правда