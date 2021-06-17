Український сервіс доставки овочів і фруктів OVO залучив ще 350 тисяч доларів інвестицій

Український стартап залучив 350 тис дол у рамках seed-раунду за оцінкою EUR 3 млн - разом із pre-seed раундом у 150 тис дол загальна сума інвестицій в OVO склала 500 тис дол.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що інвесторами в цьому раунді стали фонд TA Ventures, клуб приватних інвесторів ICLUB та Imperia Holding.

"За рік роботи, на березень 2021-го стартап налічував понад 7500 клієнтів із середнім чеком на суму 950-1000 грн. Відтоді, крім овочів і фруктів, компанія додала лінію продуктів власного виробництва, крупи, чаї та продовжує розширювати асортимент надалі.

Також команда розробила своє пакування для зелені, яке допомагає зберігати свіжість при доставці", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в OVO зараз працює 50 людей.

"Ми досягли позначки 190 замовлень на день. За підсумками весни 2021 року середній чек був на суму 920 грн, а середньомісячний трафік на сайті - 50 тис людей. Також ми запустили оперативну доставку за 60 хвилин, середній час якої - 43 хвилини.

У червні в центрі Києва ми вже доставляємо менше ніж за годину. Упродовж кількох тижнів ми запустимо дарк-стор на лівому березі Києва, і там також працюватиме доставка за годину", - сказав співзасновник OVO Роман Мелкумов.

OVO - сервіс доставки свіжих овочів та фруктів з дарк-сторів. Стартап запустили навесні 2020 року засновники маркетингового агентства Bluocean Роман Мелкумов та Степан Зіняков.

Нагадаємо:

Раніше український сервіс доставки овочів і фруктів OVO, який перебуває на стадії pre-seed раунду, залучив 150 тисяч доларів інвестицій.

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Економічна правда