Рада прийняла за основу законопроєкт про страхування

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5315, який, зокрема, передбачає оновлення відносин у сфері страхування та визначення повноважень НБУ із здійснення планових заходів держнагляду за діяльністю страховиків.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Документом, зокрема, пропонують удосконалити термінологію - визначити всі основні поняття, що стосуються сфери страхування (страховий ризик, страховий інтерес, об’єкт страхування, страхове покриття, страхова послуга тощо).

Крім цього, передбачене оновлення підходу до ліцензування страховиків:

новий порядок отримання єдиної ліцензії на здійснення діяльності зі страхування з можливістю її звуження та розширення;

право страховика надавати гарантії в рамках ліцензії на здійснення діяльності зі страхування;

можливість ліцензування страховика як професійного перестраховика на підставі ліцензії на здійснення діяльності з вхідного перестрахування;

перехід від обов’язкових видів страхування до обов’язку наявності укладеного договору страхування за окремими видами діяльності.

Крім цього, передбачене удосконалення вимог до власників істотної участі страховика:

обов’язковість регулярного подання та оприлюднення актуальної інформації про структуру власності страховика;

запровадження більш сутнісних вимог щодо підтвердження належного фінансового/майнового стану та ділової репутації засновників та власників істотної участі страховика;

встановлення принципу, згідно з яким засновники страховика та власники істотної участі в ньому повинні довести НБУ відповідність свого фінансового/майнового стану та ділової репутації визначеним законодавством вимогам;

право НБУ вимагати припинення участі у страховику, накладати заборону на збільшення участі у страховику та на відчуження акцій;

посилення відповідальності за порушення процедури погодження набуття істотної участі, зокрема встановлення наслідків у вигляді нікчемності правочину про набуття такої участі без погодження НБУ або за наявності заборони на таке набуття;

запровадження процедури примусового виходу з ринку за рішенням НБУ (з окремими процедурами для страховиків, які мають зобов’язання за договорами страхування, та страховиків, у яких такі зобов’язання відсутні);

Також передбачається обов’язкове розкриття страховиком для споживача вичерпних відомостей про умови договору страхування та розмір страхової премії, коректну дату чи період, коли премія підлягає сплаті, та наслідки, якщо вона сплачена із затримкою або взагалі не сплачена.

Серед інших вимог також буде розкриття вартості страхового продукту, обов’язкове розкриття розміру комісії, яка підлягатиме сплаті споживачем.

Також законопроєктом, зокрема, пропонується: страхові компанії мають розкрити інформацію щодо всіх власників істотної участі та ключових учасників страхової компанії, страховики при реєстрації будуть надавати плани діяльності на три роки, закон встановлює диференційовані підходи до розміру статутного капіталу страховиків.

Економічна правда