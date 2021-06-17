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Азербайджан хоче купити розробку української "Дії"

Четвер, 17 червня 2021, 15:19
 

Азербайджан зацікавлений замовити в України розробку мобільного застосунку "Дія" для взаємодії з держпослугами, який у 2019 році презентувала Мінцифра.

Про це Офіс президента повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода.

Зазначається, що наразі невідомо, скільки Україна може заробити на продажу.

"Враховуючи те, що тривають перемовини і остаточних домовленостей щодо продажу мобільного застосунку чи технології його розробки наразі немає – інформація щодо можливої вартості від продажу концепту відсутня", – повідомили у відомстві.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що декілька країн уже замовляють в України концепт застосунку "Дія".

Нагадуємо:

НБУ унормував низку питань, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків, зокрема, надав громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон та свідоцтво про народження у додатку "Дія". 

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"Дія" Мінцифри

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