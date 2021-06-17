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Через повідомлення про мінування обмежено роботу метро та вокзалу в Києві

Четвер, 17 червня 2021, 11:25
 

Через повідомлення про замінування станція метро "Хрещатик" зачинена на вхід та вихід, а роботу залізничного вокзалу столиці обмежено. 

Джерело: Укрзалізниця в Telegram, Київський метрополітен у Twitter 

Деталі: До метрополітену надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. 

Окрім того, обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування.

Водночас, поїзди на залізничному вокзалі фіксують курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Українська правда

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метрополітен Укрзалізниця Київ

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