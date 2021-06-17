Через повідомлення про мінування обмежено роботу метро та вокзалу в Києві

Через повідомлення про замінування станція метро "Хрещатик" зачинена на вхід та вихід, а роботу залізничного вокзалу столиці обмежено.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram, Київський метрополітен у Twitter

Деталі: До метрополітену надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Окрім того, обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування.

Водночас, поїзди на залізничному вокзалі фіксують курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Українська правда