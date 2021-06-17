Через повідомлення про мінування обмежено роботу метро та вокзалу в Києві
Четвер, 17 червня 2021, 11:25
Через повідомлення про замінування станція метро "Хрещатик" зачинена на вхід та вихід, а роботу залізничного вокзалу столиці обмежено.
Джерело: Укрзалізниця в Telegram, Київський метрополітен у Twitter
Деталі: До метрополітену надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Окрім того, обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування.
Водночас, поїзди на залізничному вокзалі фіксують курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
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