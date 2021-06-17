Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін виділив 1,2 мільярда на закупівлю трамваїв для Дніпра і Кривого Рогу

Четвер, 17 червня 2021, 09:25
КТМ-5 у Кривому Розі
КТМ-5 у Кривому Розі

Кабінет міністрів направив 1,2 мільярда гривень субвенції Дорожнього фонду держбюджету на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро і Кривий Ріг.

Про це йдеться в постанові уряду.

Кошти в розмірі 1,2 млрд направляються Міністерству інфраструктури для надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на закупівлю нових трамваїв для Дніпра і Кривого Рогу шляхом встановлення міністерству по спеціальному фонду держбюджету обсягу видатків розвитку за новою бюджетною програмою.

Наразі основу трамвайного парку Дніпра становлять модернізовані трамваї "Татра", також експлуатуються вагони виробництва "Татра-Юг" і близько 30 трамваїв КТМ випущених в 90-х роках минулого століття.

Кривий Ріг переважно експлуатує старі вагони КТМ-5, а нові вагони (7 штук моделі К1 виробництва "Татра-Юг") востаннє закуповувалися в 2007-2008 роках.

Лінія швидкісного трамвая міста в основному експлуатує вагони випуску 80-х років.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

трамвай Дніпро уряд Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Швидкісний трамвай на Борщагівку закриють до середини серпня 31 травня 2021, 16:10
Київ зрушив справу будівництва швидкісного трамваю в центр міста 6 травня 2021, 12:20
У "Слузі народу" розробили реформу, що прибере "жовті богданчики" з українських вулиць 18 березня 2021, 11:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!