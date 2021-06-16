Кабмін перерозподілив кошти на оновлення міської інфраструктури
Кабінет Міністрів перерозподілив 350 мільйонів гривень на фінансування проєктів з оновлення інфраструктури водо- та теплопостачання у регіонах, які реалізуються у співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
Про це йдеться у розпорядженні уряду, оприлюдненому на Урядовому порталі.
Згідно з розпорядженням, кошти будуть спрямовані на проєкти розвитку міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві та реконструкцію та розвиток системи комунального водного господарства у Чернівцях.
Зазначається, що кошти перерозподілені за рахунок зменшення обсягу надання кредиту з державного бюджету для реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком інвестиційного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".
Нагадуємо:
Міністерство розвитку громад і територій планує завершити спільний зі Світовим банком проєкт модернізації сектору водопостачання та водовідведення до кінця 2022 року.
Проєкт реалізується на 12 підприємствах із 11 міст України.
Економічна правда
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